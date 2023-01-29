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19:38 (мск), источник: © РИА Новости

Балицкий сообщил о четырех погибших из-за обстрела моста под Мелитополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела моста 4 человека из бригады железнодорожников погибли, 5 получили ранения.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Украинские войска днем в воскресенье нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское Мелитопольского района, сообщили власти.

«В это время на объекте велись ремонтные работы. По предварительным данным, в результате обстрела четыре человека из бригады железнодорожников погибли, пятеро получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших, отметив, что власти окажут помощь родственникам погибших и пострадавшим. Власти Киева целенаправленно били по гражданскому объекту — мосту под Мелитополем, совершив очередное преступление против мирных граждан, отметил врио губернатора.

Член главного совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о возросшем числе погибших в результате обстрела моста.

«Убиты пять человек, четыре человека ранены, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии», — написал Рогов.

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