Балицкий сообщил о четырех погибших из-за обстрела моста под Мелитополем

Украинские войска днем в воскресенье нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское Мелитопольского района, сообщили власти.
«В это время на объекте велись ремонтные работы. По предварительным данным, в результате обстрела четыре человека из бригады железнодорожников погибли, пятеро получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших, отметив, что власти окажут помощь родственникам погибших и пострадавшим. Власти Киева целенаправленно били по гражданскому объекту — мосту под Мелитополем, совершив очередное преступление против мирных граждан, отметил врио губернатора.
Член главного совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о возросшем числе погибших в результате обстрела моста.
«Убиты пять человек, четыре человека ранены, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии», — написал Рогов.