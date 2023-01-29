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21:28 (мск), источник: © РИА Новости

В Сомали обстреляли российский вертолет, участвующий в гуммиссии ООН

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В аэропорту Могадишо обстреляли участвующий в гуманитарной миссии вертолет АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги», сообщило посольство России в Джибути, выполняющее функции дипломатического представительства в Сомали. Инцидент произошел 23 января, но рассказали о нем только сейчас.

Источник: ЮТэйр-Вертолетные услуги

«В международном аэропорту города Могадишо был обстрелян находившийся на стоянке российский вертолет АО “ЮТэйр — Вертолетные услуги”, участвующий в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в ЧП никто не пострадал. Воздушное судно получило несущественный ущерб, российские пилоты продолжают работу в обычном режиме.

По предварительным данным, к обстрелу причастна действующая на территории страны террористическая группировка «Аш-Шабаб». Сейчас проводится расследование, отметили в дипмиссии.

«Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида»*. Группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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