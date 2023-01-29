В Сомали обстреляли российский вертолет, участвующий в гуммиссии ООН

«В международном аэропорту города Могадишо был обстрелян находившийся на стоянке российский вертолет АО “ЮТэйр — Вертолетные услуги”, участвующий в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в ЧП никто не пострадал. Воздушное судно получило несущественный ущерб, российские пилоты продолжают работу в обычном режиме.
По предварительным данным, к обстрелу причастна действующая на территории страны террористическая группировка «Аш-Шабаб». Сейчас проводится расследование, отметили в дипмиссии.
«Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида»*. Группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация.