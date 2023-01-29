Палестинцы заявили, что сбили израильский беспилотник

В сообщении военного крыла уточняется, что сбитый беспилотник был на специальной миссии над сектором Газа.
«Наши инженеры смогли справиться с ним и извлечь важную… информацию о вражеских силах», — сказано в заявлении «Бригады аль-Кассам».
Ранее в пресс-службе армии Израиля заявили, что израильский военный беспилотник упал на территории сектора Газа во время оперативных действий в выходные дни.
До этого стало известно, что ВВС Израиля атаковали оружейный цех движения ХАМАС и использовавшийся радикалами туннель на юге анклава. Израильская сторона уточнила, что атакованный объект «используется как главный производственный цех террористической организации ХАМАС, где производится большинство ракет организации в секторе Газа».