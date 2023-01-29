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21:21 (мск), источник: Газета.Ру

Палестинцы заявили, что сбили израильский беспилотник

Военное палестинского радикального движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» объявило, что сбило беспилотник Израиля и получило с него важную информацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Источник: AP 2022

В сообщении военного крыла уточняется, что сбитый беспилотник был на специальной миссии над сектором Газа.

«Наши инженеры смогли справиться с ним и извлечь важную… информацию о вражеских силах», — сказано в заявлении «Бригады аль-Кассам».

Ранее в пресс-службе армии Израиля заявили, что израильский военный беспилотник упал на территории сектора Газа во время оперативных действий в выходные дни.

До этого стало известно, что ВВС Израиля атаковали оружейный цех движения ХАМАС и использовавшийся радикалами туннель на юге анклава. Израильская сторона уточнила, что атакованный объект «используется как главный производственный цех террористической организации ХАМАС, где производится большинство ракет организации в секторе Газа».

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