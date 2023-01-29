Археологи раскопали шумерскую таверну возрастом почти 6000 лет Они изучили ушедший под землю мегаполис Междуречья
Фоторепортажи
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
22Прощание с Инной Чуриковой
29 января, источник: © РИА Новости

Бригада курских коммунальщиков попала под обстрел со стороны Украины

ВОРОНЕЖ, 29 янв — РИА Новости. Бригада курских коммунальщиков попала под обстрел во время восстановительных работ в приграничных посёлках, один человек получил лёгкое ранение, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В воскресенье со стороны Украины был обстрелян из миномётов посёлок Краснооктябрьский Глушковского района, зафиксировано 12 прилётов. В результате из-за повреждения линий электропередач были обесточены посёлок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино.

«Сегодня в ходе восстановления электроснабжения в посёлке Краснооктябрьский и селе Волфино ремонтная бригада попала под минометный обстрел, лёгкое ранение получил один из работников, ему оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент электроснабжение в обоих населенных пунктах восстановлено, за исключением одной улицы (14 домов), где работы планируют завершить завтра», — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.

Глушковский район, на территории которого находятся посёлок Красноотябрьский и село Волфино, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года в посёлке Тёткино под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вторая Украина. НАТО открыла новый фронт против России
В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта