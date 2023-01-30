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05:40 (мск), источник: ТАСС

Минобороны показало кадры боевых вылетов экипажей Су-35С в зоне проведения СВО

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С Западного военного округа по уничтожению авиационной техники и комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Спецоперация на Украине
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«Экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа <…> продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса “воздух-воздух” и “воздух-поверхность”. Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях», — говорится в комментариях военного ведомства к видеоматериалам.

Су-35С оборудован передовой авионикой: локаторы, прицельные комплексы и самонаводящиеся ракеты. В случае если на боевом курсе окажется ПВО противника и обнаружит себя, наведя сигнал на истребитель, бортовые системы немедленно сообщат об этом летчику, и ему останется доложить на командный пункт и выпустить специальную ракету, которая дойдет до цели.

«Самолет оснащен ракетами “воздух-воздух” и “воздух-поверхность” широкой номенклатуры. По “воздух-воздух” — это и большой дальности, и средней дальности, и ближнего боя. “Воздух-поверхность” — это ракеты против РЛС, ракеты против стационарных целей, а также широкая номенклатура неуправляемого и бомбардировочного вооружения», — рассказал заместитель командира авиационной эскадрильи Александр.

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

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