Самый мощный в мире самоходный миномет «Тюльпан» поразил боекомплект ВСУ

Оператор-корректировщик определил и передал координаты расположения противника минометному расчету. Тяжелый, 240-миллиметровый снаряд пробил перекрытия, спровоцировав подрыв боекомплекта украинских военных.
«Тюльпан» — единственный в мире миномет калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до десяти километров, активно-реактивным — до 20-ти.
Как сообщала госкорпорация «Ростех», «Тюльпаны» продолжают поступать в войска наряду с самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», «Малка», «Акация» и «Гиацинт-С», тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек», комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления, ракетными комплексами «Искандер-М» и «Панцирь-С1», танками Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.