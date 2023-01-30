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06:00 (мск), источник: © РИА Новости

Самый мощный в мире самоходный миномет «Тюльпан» поразил боекомплект ВСУ

ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. Бойцы первой Славянской бригады поразили из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект украинских военных в укрепрайоне на Донецком направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Оператор-корректировщик определил и передал координаты расположения противника минометному расчету. Тяжелый, 240-миллиметровый снаряд пробил перекрытия, спровоцировав подрыв боекомплекта украинских военных.

«Тюльпан» — единственный в мире миномет калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до десяти километров, активно-реактивным — до 20-ти.

Как сообщала госкорпорация «Ростех», «Тюльпаны» продолжают поступать в войска наряду с самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», «Малка», «Акация» и «Гиацинт-С», тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек», комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления, ракетными комплексами «Искандер-М» и «Панцирь-С1», танками Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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