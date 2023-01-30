06:17 (мск), источник: Известия
Стоимость банковских карт на черном рынке выросла до 100 тыс
В марте 2021 года на черном рынке банковского «пластика» для дропов классические карты «Сбера» предлагались по цене 9 тыс. рублей за штуку, золотые — от 14 тыс., а премиальные — от 18 тыс. рублей. К ноябрю 2022-го цены значительно выросли. За классические карты стали просить от 12 тыс. рублей, за золотые — от 40 тыс., а стоимость премиальных доходит до 100 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Сбера» о системе вывода похищенных у россиян денег, с которым ознакомились «Известия».