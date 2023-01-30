Киев перебрасывает силы в район Часова Яра у Артемовска, заявил Марочко

«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций. Вооруженные формирования Украины укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек, а также выставляют минные заграждения», — сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Сейчас, отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, бойцы «Вагнера» ведут бои с противником в городской застройке. Как заявил на днях основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск «на любом направлении».