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08:37 (мск), источник: © РИА Новости

Киев перебрасывает силы в район Часова Яра у Артемовска, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Киев перебрасывает дополнительные силы и средства в район населенного пункта Часов Яр близ Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций. Вооруженные формирования Украины укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек, а также выставляют минные заграждения», — сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Сейчас, отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, бойцы «Вагнера» ведут бои с противником в городской застройке. Как заявил на днях основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск «на любом направлении».

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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