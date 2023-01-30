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12:35 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В украинском городе Очакове прогремели взрывы, пишет издание «Общественное» со ссылкой на местных жителей.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В Очакове на Николаевщине слышны взрывы», — говорится в публикации.

Официальной информации от местных властей пока нет.

Утром в Николаевской области, а также в Одесской, Кировоградской и Днепропетровской объявили воздушную тревогу.

Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

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