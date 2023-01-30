Минобороны заявило об ударах по подразделениям бригады ВСУ в районе Угледара

«На южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск “Восток”, продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар ДНР, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области», — отметил Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
Помимо этого он сообщил, что российские военные нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ на краснолиманском направлении, потери противника составили до 40 военнослужащих и семь единиц техники.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.
В конце декабря 2022 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в период частичной мобилизации добровольно в зону спецоперации отправились более 20 000 человек.