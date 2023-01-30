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17:39 (мск), источник: РИА Крым

Вторая атака за день — Белгородская область снова под обстрелом ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли еще несколько сел Белгородской области, пострадавших нет, но есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине

В понедельник утром в результате украинской атаки на село Безлюдовка Белгородской области двое мужчин получили ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Позже стало известно о повторных обстрелах приграничных населенных пунктов.

«Еще несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет. Есть прилеты в Новой Таволжанке. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промышленного предприятия. Оперативные службы проводят разминирование территории», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате прилета в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения. Подомовой обход территории продолжается.

Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует «желтый» уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях «средний уровень реагирования». Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

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