Украинские войска испытывают нехватку танков и боеприпасов, заявил Пушилин

«По технике у противника мы видим определенные сложности. Действительно, подразделения министерства обороны на разных участках пожгли технику, уничтожили достаточно много. Конечно же, это не могло не сложиться в целом на обеспеченности», — сказал Пушилин в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, видна ли нехватка танков у украинской стороны.
Врио главы ДНР также обратил внимание на отсутствие у украинской стороны возможности ремонтировать технику из-за затрудненной работы ремонтных баз с учетом уничтожения энергетической инфраструктуры.
«Сложности — мы это чувствуем, также мы видим сложности и с отдельными видами боеприпасов у противника, но это отнюдь не значит, что завтра или послезавтра они закончатся полностью», — заключил он.