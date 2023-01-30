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23:22 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска испытывают нехватку танков и боеприпасов, заявил Пушилин

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинские войска испытывают нехватку танков и отдельных видов боеприпасов, достаточно много техники было уничтожено российскими подразделениями в ходе спецоперации, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По технике у противника мы видим определенные сложности. Действительно, подразделения министерства обороны на разных участках пожгли технику, уничтожили достаточно много. Конечно же, это не могло не сложиться в целом на обеспеченности», — сказал Пушилин в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, видна ли нехватка танков у украинской стороны.

Врио главы ДНР также обратил внимание на отсутствие у украинской стороны возможности ремонтировать технику из-за затрудненной работы ремонтных баз с учетом уничтожения энергетической инфраструктуры.

«Сложности — мы это чувствуем, также мы видим сложности и с отдельными видами боеприпасов у противника, но это отнюдь не значит, что завтра или послезавтра они закончатся полностью», — заключил он.

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