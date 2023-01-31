Украинские войска оставили первую линию обороны в Запорожской области

«Украинские войска оставили практически везде первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линии», — сказал он РИА Новости.
По словам политика, планы ВСУ начать наступление в Запорожье «на время сорваны».
«Наша армия освободила новые рубежи. Она их заняла и теперь имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение на Запорожском фронте. Нашей армии удалось освободить, взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов», — добавил Рогов.
Ранее сообщалось, что российская армия в январе начала локальные наступательные действия на этом участке фронта. Боевые действия идут практически по всей линии соприкосновения, но основные направления — в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Запорожская область принята в состав Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас российские ВС контролируют более 70% региона, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.