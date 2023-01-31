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12:51 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска оставили первую линию обороны в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Украинские военные оставили первую линию обороны в Запорожской области и отошли на заранее подготовленные позиции, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Украинские войска оставили практически везде первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линии», — сказал он РИА Новости.

По словам политика, планы ВСУ начать наступление в Запорожье «на время сорваны».

«Наша армия освободила новые рубежи. Она их заняла и теперь имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение на Запорожском фронте. Нашей армии удалось освободить, взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов», — добавил Рогов.

Ранее сообщалось, что российская армия в январе начала локальные наступательные действия на этом участке фронта. Боевые действия идут практически по всей линии соприкосновения, но основные направления — в районе городов Орехов и Гуляйполе.

Запорожская область принята в состав Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.

Сейчас российские ВС контролируют более 70% региона, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.

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