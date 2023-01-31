Российские войска почти взяли под контроль трассу Часов Яр — Артемовск

«Артемовск попадает в то самое окружение, о котором говорилось ранее. Сейчас под контроль почти взята трасса Часов Яр — Артемовск. Еще не полностью, но вот-вот она будет взята под контроль. Группировка войск в Артемовске украинская лишится возможности пополнять боекомплект и медикаменты и снабжать своих бойцов», — сказал он.
Часов Яр находится в 15 километрах к западу от Артемовска. Дорога, связывающая его с Артемовском, — единственный остающийся путь для снабжения украинской группировки в этом районе. За Артемовск сейчас ведутся ожесточенные бои. Как заявил на днях основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, освобождение города пресечет украинское наступление на любом направлении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.