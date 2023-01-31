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14:33 (мск), источник: © РИА Новости

Киев потерял более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлении

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял за сутки около 105 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«На Купянском направлении артиллерия Западной группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 45 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20», — сказали в ведомстве.

На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад Украины в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР, а также Серебрянского лесничества. «Уничтожено более 60 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины», — добавили в министерстве.

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