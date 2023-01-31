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14:31 (мск), источник: Известия

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Благодатное в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Благодатное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 января во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии “Южной” группировки войск освободили населенный пункт Благодатное ДНР», — рассказал Конашенков.

По его словам, за сутки на данном направлении были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, французская самоходная артиллерийская установка «Caesar», американская артиллерийская система М-777, а также гаубица «МСТА-Б».

Представитель Минобороны также рассказал, что в районах населенных пунктов Угледар и Катериновка ДНР были уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки нанесено поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126-ти районах», — добавил Конашенков.

Кроме того он сообщил, что подразделения группировки войск «Восток» ВС России нанесли огневое поражение подразделениям 72-й мехбригады ВСУ в районе Угледара. Также на южно-донецком направлении была поражена 110-я бригада территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Новополь.

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