Российские моряки спасли француза с тонущей яхты

Сигнал бедствия принял экипаж среднего танкера «Кама» во время дальнего похода отряда в центральной части Атлантического океана, говорится в сообщении. Для спасения утопающего танкер отклонился от основного курса в сторону района аварии.
В пресс-службе отметили, что французу была оказана первая помощь, после чего его отправили в ближайший порт.
Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов поблагодарил экипажи отряда боевых кораблей Северного флота и экипаж танкера за профессиональные действия при оказании помощи терпящей в открытом океане бедствие яхте, заключили в военном ведомстве.
4 января президент России Владимир Путин сообщил об отправлении в поход фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» совместно с отрядом кораблей Северного флота. Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, фрегат пройдет Индийский и Атлантический океаны и зайдет в Средиземное море. Также уточнялось, что в 2021 г. корабль был доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».