В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане

При этом агентство не приводит названия производителя.
«Техническая экспертиза частей одного из дронов, сбитого во время нападения на военный объект минобороны в Исфахане… предоставила ценную информацию органам безопасности. Благодаря анализу компонентов тела дрона, его двигателей, системы питания и навигации и их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель дронов», — говорится в сообщении.
В ночь на воскресенье, 29 января, в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.