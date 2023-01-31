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17:02 (мск), источник: © РИА Новости

В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силы безопасности Ирана определили производителя дронов, которые атаковали объект минобороны в городе Исфахан, передает агентство ISNA со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности Ирана.

Источник: Reuters

При этом агентство не приводит названия производителя.

«Техническая экспертиза частей одного из дронов, сбитого во время нападения на военный объект минобороны в Исфахане… предоставила ценную информацию органам безопасности. Благодаря анализу компонентов тела дрона, его двигателей, системы питания и навигации и их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель дронов», — говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье, 29 января, в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.

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