Сальдо заявил о случаях перехода военных ВСУ на сторону России

«Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — отметил собеседник агентства.
По его словам, система принуждения в украинской армии налажена жестко, так как по-другому нельзя объяснить, как киевскому режиму удается «бросать на убой» тысячи насильно мобилизованных мужчин.
«Заградительные отряды из неонацистов и иностранных наемников, тотальное стукачество в СБУ о всех неблагонадежных, не говоря уже об оглушительной пропаганде, 24/7 кричащей, что черное — это белое. Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья», — заключил врио губернатора.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, ВСУ занимают ее правобережную часть, включая областной центр город Херсон.