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09:35 (мск), источник: © РИА Новости

Сальдо заявил о случаях перехода военных ВСУ на сторону России

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В Херсонской области украинские военные регулярно переходят на российскую сторону, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — отметил собеседник агентства.

По его словам, система принуждения в украинской армии налажена жестко, так как по-другому нельзя объяснить, как киевскому режиму удается «бросать на убой» тысячи насильно мобилизованных мужчин.

«Заградительные отряды из неонацистов и иностранных наемников, тотальное стукачество в СБУ о всех неблагонадежных, не говоря уже об оглушительной пропаганде, 24/7 кричащей, что черное — это белое. Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья», — заключил врио губернатора.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, ВСУ занимают ее правобережную часть, включая областной центр город Херсон.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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