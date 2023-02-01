В ДНР при ударе ВСУ по монастырю погиб священник и тяжело ранена монахиня

«Около шести вечера (31 января. — Прим. ред.) военные преступники из ВСУ <…> обстреляли обитель ракетой, погиб иеромонах Вонифатий и тяжело ранена схимонахиня Савва. Просим о них молитв», — говорится в публикации.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что 31 января на территории храма в Никольском погибла женщина 1938 года рождения.
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь подвергается прицельным обстрелам с марта 2022 года, в нем нет ни одного целого здания, серьезно пострадал Успенский собор. Седьмого сентября украинские военные дважды ударили по обители, есть погибшие среди насельников и насельниц, а также среди беженцев, укрывавшихся в монастыре.
В минувшем году в зоне специальной военной операции при исполнении пастырского долга погибли протоиерей Михаил Васильев, протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Евфимий Козловцев и иерей Александр Цыганов. В конце января погиб находившийся там с гуманитарной миссией иеромонах Дамаскин (Денис Волин).