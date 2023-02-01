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13:56 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР при ударе ВСУ по монастырю погиб священник и тяжело ранена монахиня

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Никольском в Донецкой Народной Республике, погиб священник, тяжелое ранение получила монахиня, сообщила обитель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперация на Украине
Источник: страница Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря во ВКонтакте

«Около шести вечера (31 января. — Прим. ред.) военные преступники из ВСУ <…> обстреляли обитель ракетой, погиб иеромонах Вонифатий и тяжело ранена схимонахиня Савва. Просим о них молитв», — говорится в публикации.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что 31 января на территории храма в Никольском погибла женщина 1938 года рождения.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь подвергается прицельным обстрелам с марта 2022 года, в нем нет ни одного целого здания, серьезно пострадал Успенский собор. Седьмого сентября украинские военные дважды ударили по обители, есть погибшие среди насельников и насельниц, а также среди беженцев, укрывавшихся в монастыре.

В минувшем году в зоне специальной военной операции при исполнении пастырского долга погибли протоиерей Михаил Васильев, протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Евфимий Козловцев и иерей Александр Цыганов. В конце января погиб находившийся там с гуманитарной миссией иеромонах Дамаскин (Денис Волин).

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