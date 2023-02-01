Российские военные ударили по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск

Это единственная оставшаяся дорога, по которой Киев еще может снабжать свою группировку в Артемовске, напомнил он.
«Частично она (трасса. — Прим. ред.) уже контролируется, по ней уже наносились удары — по колоннам противника, которые везли снабжение. Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят», — сказал Гагин.
По его словам, ситуация в городе тяжелая, ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.
Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. В последние недели там идут ожесточенные бои. Как заявил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, освобождение города пресечет украинское наступление на любом направлении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.