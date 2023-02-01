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12:35 (мск), источник: RTVi

В Австралии нашли пропавшую радиоактивную капсулу

В Австралии нашли пропавшую радиоактивную капсулу, поиски которой продолжались несколько дней. Об этом сообщает ABC News.

Источник: Reuters

Капсула была обнаружена в штате Западная Австралия в двух метрах от обочины Великого Северного шоссе. Машина с участниками поисковой команды ехала со скоростью 70 км/ч, когда устройство зафиксировало радиацию.

«Я хочу подчеркнуть, что это экстраординарный результат. Поисковые команды буквально нашли иголку в стоге сена», — сказал министр по чрезвычайным службам штата Стивен Доусон на пресс-конференции днем 1 февраля. Он отметил, что в поисках участвовали около 100 человек.

Капсулу решено поместить в свинцовый контейнер и доставить в департамент здравоохранения Западной Австралии на экспертизу.

Радиоактивная капсула размером 6 мм на 8 мм выпала из грузовика горнодобывающей компании Rio Tinto, который ехал из района Пилбара на склад к городу Перт. Пропажа случилась в период с 11 по 16 января, но о ней стало известно 29 января.

Капсула содержит цезий-137. «Воздействие этого вещества может вызвать радиационные ожоги или серьезное заболевание — если люди увидят капсулу или что-то похожее, держитесь подальше от нее и не подпускайте к ней других», — предупреждал главный санитарный врач Западной Австралии Эндрю Робертсон.

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