«Страна.ua»: СБУ и БЭБ провели обыск в доме Игоря Коломойского

В сообщении сказано, что обыски проводятся в рамках расследования махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте», а именно растрат нефтепродуктов на сумму 40 млрд гривен и уклонения от уплаты таможенных пошлин.
В декабре прошлого года на Украине арестовали почти $18 млн на счетах ООО «Нью энерджи юкрейн», которую связывают с Игорем Коломойским. «Юнайтед энерджи» поставляет электроэнергию на предприятия Коломойского, в частности, на два ферросплавных завода.
Также сообщалось, что Коломойский больше не является долларовым миллиардером после национализации принадлежавших ему нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта».
Оценка активов Коломойского снизилась с $1,9 млрд до $850 млн, тогда как в 2021 году Forbes оценил его состояние в $1,8 млрд и повысил оценку до $1,9 млрд накануне эскалации украинского конфликта.