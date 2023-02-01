В неандертальской пещере нашли коллекцию из 35 рогатых черепов Зачем древние коллекционировали части животных, однозначно сказать трудно.
Фоторепортажи
22Прощание с Инной Чуриковой
52Главные события 2022 года в фотографиях
Главное
Спецоперация на Украине
12:24 (мск), источник: Газета.Ру

«Страна.ua»: СБУ и БЭБ провели обыск в доме Игоря Коломойского

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны провели обыск в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Источник: СБУ

В сообщении сказано, что обыски проводятся в рамках расследования махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте», а именно растрат нефтепродуктов на сумму 40 млрд гривен и уклонения от уплаты таможенных пошлин.

В декабре прошлого года на Украине арестовали почти $18 млн на счетах ООО «Нью энерджи юкрейн», которую связывают с Игорем Коломойским. «Юнайтед энерджи» поставляет электроэнергию на предприятия Коломойского, в частности, на два ферросплавных завода.

Также сообщалось, что Коломойский больше не является долларовым миллиардером после национализации принадлежавших ему нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта».

Оценка активов Коломойского снизилась с $1,9 млрд до $850 млн, тогда как в 2021 году Forbes оценил его состояние в $1,8 млрд и повысил оценку до $1,9 млрд накануне эскалации украинского конфликта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Абрамович решил передать Украине £2,3 млрд после продажи «Челси»
Газманов заявил, что не получал 17 млн на создание каталога патриотических песен
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта