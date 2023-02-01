12:21 (мск), источник: © РИА Новости
Аваков сообщил, что у него проводят обыски
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета в Броварах.
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«Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», — приводит слова Авакова украинское издание «Страна».
Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января утром возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.