СБУ раскрыла подробности хищений в «Укрнафте» и «Укртатнафте»

«Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен (около миллиарда долларов) бывшим менеджментом ПАО “Укрнафта” и ПАО “Укртатнафта”. Установлено, что противоправные механизмы были связаны с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем», — говорится релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в деле 10 эпизодов, в том числе вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, их уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.
Как утверждают в СБУ, хищения велись в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний. Сотрудники спецслужбы провели обыски по месту жительства владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят компании, и по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных областях Украины.
«По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО “Укртатнафта” объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений», — добавили в СБУ.
По информации украинских СМИ, обыски, в частности, проводились в доме бизнесмена Игоря Коломойского. Он владел «Укрнафтой» и «Укртатнафтой» до того, как в ноябре минувшего года украинские власти национализировали эти компании среди других крупных предприятий.
В сентябре сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели у Коломойского обыск в рамках дела о завладении имуществом «Укрнафты». Тогда у бизнесмена изъяли технику и документы, но обвинений ему не предъявляли.
«Укрнафта» и «Укртатнафта» были весомой составляющей «бизнес-империи неформальной группы “Приват” Коломойского, писала украинская версия Forbes. Из-за национализации он потерял больше половины своего состояния, которое в 2021 году оценивалось в 1,8 миллиарда долларов, и утратил статус долларового миллиардера.
«Укрнафта» — крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, на ее балансе находятся около 1,8 тысяч нефтяных и порядка 150 газовых скважин. «Укртатнафта» — крупнейший производитель нефтепродуктов в стране.