В ЛНР заявили об оставшихся 10 километрах для взятия Артемовска в кольцо

«Чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка десяти километров», — сообщил Марочко. Также он добавил, что украинские войска попытаются выбраться из окружения, то «для них это может обернуться катастрофой».
Бегство военнослужащих Украины из Артемовска еще возможно и некоторые военные «потайными тропами» еще пытаются это сделать, считает он. Ранее помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «России 24» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по колоннам украинских военных и российская армия частично контролирует трассу между Артемовском и Часовым Яром.
31 января пресс-служба Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта Благодатное. Последние недели в районе Артемовска идут бои совместно с подразделениями ЧВК «Вагнер», как сообщал ранее основатель группы Евгений Пригожин, село Благодатное было взято под контроль 29 января.