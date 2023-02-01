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15:46 (мск), источник: Ведомости

В ЛНР заявили об оставшихся 10 километрах для взятия Артемовска в кольцо

Российским войскам осталось пройти несколько километров для взятия в кольцо Артемовска, заявил в эфире «Первого канала» военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка десяти километров», — сообщил Марочко. Также он добавил, что украинские войска попытаются выбраться из окружения, то «для них это может обернуться катастрофой».

Бегство военнослужащих Украины из Артемовска еще возможно и некоторые военные «потайными тропами» еще пытаются это сделать, считает он. Ранее помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «России 24» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по колоннам украинских военных и российская армия частично контролирует трассу между Артемовском и Часовым Яром.

31 января пресс-служба Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта Благодатное. Последние недели в районе Артемовска идут бои совместно с подразделениями ЧВК «Вагнер», как сообщал ранее основатель группы Евгений Пригожин, село Благодатное было взято под контроль 29 января.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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