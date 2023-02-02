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07:43 (мск), источник: Life.ru

В Севастополе пять человек стали жертвами пожара в строительных бытовках

В Севастополе пять человек стали жертвами пожара, который произошёл в строительных бытовках. Это случилось на участке прокладки трассы «Таврида».

Источник: Reuters

«Пожар возник в бытовках, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы “Таврида”. Обнаружены тела пяти погибших», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

В региональном главке МЧС рассказали, что информация о пожаре поступила в ведомство от очевидцев сегодня в 02:19 (совпадает с мск). Возгорание было локализовано через час на площади 200 квадратных метров. Причину трагического происшествия устанавливают.

А в деревне Грановщине, что в Иркутской области, минувшей ночью погибли два подростка. Они были ночью одни и не смогли выбраться из загоревшегося частного двухэтажного дома.

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