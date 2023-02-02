ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр, заявил Сальдо

«Наши военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман. Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику», — уточнил он.
Сальдо отметил, что российские военные при боевых действиях полагаются на выучку и профессионализм, а не на численное превосходство.
По его словам, говорить о реальности военных планов украинского руководства форсировать Днепр вообще не имеет смысла.
«Его лидеры, подталкиваемые американцами и британцами, просто бросают на убой всё новые воинские части на разных участках фронта, не считаясь с людскими потерями», — подчеркнул Сальдо.
Украинская армия регулярно пытается форсировать Днепр, чтобы закрепиться на левом берегу и создать плацдарм для наступления. Последние неудачные попытки предпринимались в районе Новой Каховки и Херсона.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под российским контролем находится 75 процентов области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр региона — город Херсон.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.