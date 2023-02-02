Артиллеристы уничтожили украинский склад с боеприпасами в Херсоне

«Ночью артиллерийским огнем уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Зеленовка, так же уничтожены три единицы автомобильной техники, потери составили четыре погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, в результате артиллерийского удара в районе Ольговки противник потерял десять человек погибшими, восемь ранеными, а также два автомобиля.
Минувшей осенью жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, доложил об отводе подразделений для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.