Рогозин рассказал о прибытии на спецоперацию первых военных роботов «Маркер»

«Первые четыре робота “Маркер” строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Рогозин не уточнил, куда именно прибыли «Маркеры». Где было снято опубликованное им видео также не уточняется. На опубликованном видео робот съезжает с платформы, на 58 и 59 секунде видео видна табличка «Таганрогский трамвай».
Ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что «Маркеры» могут поражать танки, в том числе американские Abrams и немецкие Leopard. Он также говорил, что перед отправкой в зону боевых действий роботов протестируют на полигоне.
Робототехнический комплекс «Маркер» — беспилотное транспортное средство на колесном и гусеничном ходу. Его могут оснащать противотанковыми ракетами, автоматическими станковыми гранатометами, пулеметами и другими огневыми средствами. «Маркер» также может нести военное и медицинское снаряжение и беспилотные летательные аппараты.