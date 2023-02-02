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14:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Рогозин рассказал о прибытии на спецоперацию первых военных роботов «Маркер»

Глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в зону военного конфликта России и Украины прибыли первые четыре робота «Маркер». Он также опубликовал видео с их выгрузкой.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"
Во время загрузки произошла ошибка.

«Первые четыре робота “Маркер” строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Рогозин не уточнил, куда именно прибыли «Маркеры». Где было снято опубликованное им видео также не уточняется. На опубликованном видео робот съезжает с платформы, на 58 и 59 секунде видео видна табличка «Таганрогский трамвай».

Ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что «Маркеры» могут поражать танки, в том числе американские Abrams и немецкие Leopard. Он также говорил, что перед отправкой в зону боевых действий роботов протестируют на полигоне.

Робототехнический комплекс «Маркер» — беспилотное транспортное средство на колесном и гусеничном ходу. Его могут оснащать противотанковыми ракетами, автоматическими станковыми гранатометами, пулеметами и другими огневыми средствами. «Маркер» также может нести военное и медицинское снаряжение и беспилотные летательные аппараты.

Олеся Павленко

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