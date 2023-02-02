Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Краматорска

«В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США», — говорится в сводке.
Отмечается, что за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 105 районах.
Кроме того, удалось нанести удары по трем склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах Малиновки и Авдеевки в ДНР, а также Дружелюбовки в Запорожской области.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.