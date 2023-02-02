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15:30 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии “Западной” группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО “Град”, — сказали в ведомстве.

На Красно-Лиманском направлении, уточнили в министерстве, в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады Украины в районе населенного пункта Кармазиновка ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30», — добавили в Минобороны.

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