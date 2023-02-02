Сын Щербакова рассказал о госпитализации отца

«Вчера его госпитализировали, он должен был ехать в Петербург на спектакль. С утра он себя не очень хорошо почувствовал, вызвали врача, сделали в первую очередь анализ на COVID, грипп, эти анализы не подтвердились», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, скорая помощь предложила направить актера на обследование. «Его доставили в больницу, там он пробыл в реанимации, где ему проводили какие-то процедуры. И буквально два часа назад его из реанимации перевели в стационар», — сказал он.
Ранее в среду в СМИ появились сообщения о том, что Щербакова госпитализировали во время репетиции спектакля. Однако его жена Татьяна Бронзова опровергла РИА Новости эту информацию, сказав, что артист просто простудился.
Борис Щербаков — актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как «Тихий Дон», «Сыщики», «Гостья из будущего», «Валентин и Валентина».