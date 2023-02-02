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18:18 (мск), источник: © РИА Новости

Сын Щербакова рассказал о госпитализации отца

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Актер Борис Щербаков госпитализирован в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом «ОРВИ с осложнением по части кардиологии», его уже перевели из реанимации в стационар, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков.

Источник: Агентство «Москва»

«Вчера его госпитализировали, он должен был ехать в Петербург на спектакль. С утра он себя не очень хорошо почувствовал, вызвали врача, сделали в первую очередь анализ на COVID, грипп, эти анализы не подтвердились», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, скорая помощь предложила направить актера на обследование. «Его доставили в больницу, там он пробыл в реанимации, где ему проводили какие-то процедуры. И буквально два часа назад его из реанимации перевели в стационар», — сказал он.

Ранее в среду в СМИ появились сообщения о том, что Щербакова госпитализировали во время репетиции спектакля. Однако его жена Татьяна Бронзова опровергла РИА Новости эту информацию, сказав, что артист просто простудился.

Борис Щербаков — актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как «Тихий Дон», «Сыщики», «Гостья из будущего», «Валентин и Валентина».

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