06:22 (мск), источник: RT на русском
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что система ПВО отразила украинский ракетный удар по Стародубскому муниципальному округу региона.
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Сбиты четыре ракеты. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
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