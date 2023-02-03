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06:22 (мск), источник: RT на русском

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что система ПВО отразила украинский ракетный удар по Стародубскому муниципальному округу региона.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сбиты четыре ракеты. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы.

Ранее в ДНР сообщили, что силы России взяли в полукольцо Угледар.

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