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12:31 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы заняли стратегически важный опорный пункт в ДНР

ГРОЗНЫЙ, 3 фев — РИА Новости. Спецназу «Ахмат» вместе со второй бригадой Народной милиции ЛНР удалось отбить стратегически важный опорный пункт во время наступления в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«После серии эффективных атак на противника им (российским военным. — Прим. ред.) удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое», — уточнил политик.

По его словам, бойцы планируют продолжить наступление, так как теперь они находятся в более выгодном положении, чем ВСУ.

«Для этого они обеспечены всем необходимым, особенно с учетом многочисленных трофеев, которые попали в их руки после взятия опорного пункта», — добавил Кадыров.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Кадыров Рамзан