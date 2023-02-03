Российские силы заняли стратегически важный опорный пункт в ДНР

«После серии эффективных атак на противника им (российским военным. — Прим. ред.) удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое», — уточнил политик.
По его словам, бойцы планируют продолжить наступление, так как теперь они находятся в более выгодном положении, чем ВСУ.
«Для этого они обеспечены всем необходимым, особенно с учетом многочисленных трофеев, которые попали в их руки после взятия опорного пункта», — добавил Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.