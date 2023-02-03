15:39 (мск), источник: © РИА Новости
Российские войска впервые за СВО уничтожили ЗРК NASAMS
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS в ДНР, сообщили в Минобороны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка тактических ракет “Точка-У” и зенитный ракетный комплекс “NASAMS” производства Норвегии», — уточнили в ведомстве.
О поступлении на Украину установок NASAMS министр обороны республики Алексей Резников заявил 7 ноября. Ранее Минобороны России не сообщало об их уничтожении в своих ежедневных сводках.
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии предназначен для борьбы с воздушными объектами на малых и средних высотах. В основе комплекса — авиационные ракеты класса «воздух-воздух», адаптированные для пуска с наземной установки.
В ноябре прошлого года Пентагон сообщил, что первые два комплекса NASAMS доставили на Украину, обучение по их использованию военные ВСУ прошли в Европе. В январе министр обороны Канады Анита Ананд заявила о закупке у США еще одного комплекса для Киева.
Москва еще прошлой осенью направила странам НАТО ноту из-за военных поставок Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. По словам Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.