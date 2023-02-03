16:22 (мск), источник: © РИА Новости
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Истребительная авиация ВКС уничтожила в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило Минобороны РФ.
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«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Червоноармейское Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Средства ПВО за сутки сбили 7 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 382 украинских военных самолета, 206 вертолетов, 3008 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7723 танка и другие боевые бронированные машины, 1004 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8255 единиц специальной военной автомобильной техники.