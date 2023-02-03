17:40 (мск), источник: ТАСС
Задержанного администратора Telegram-канала «Новый век» назвали учредителем «ВЧК-ОГПУ»
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/ — Александра Гусова обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.
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Администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов, задержанный в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере, является также учредителем канала «ВЧК-ОГПУ», сообщили ТАСС в пятницу в правоохранительных органах.
«Помимо администрирования “Нового века”, Гусов также является учредителем Telegram-канала “ВЧК-ОГПУ”, — сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах добавили, что Гусов проходит по одному делу с журналистом агентства «Росбалт» Александром Шваревым, который объявлен в розыск.
Как заявили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, сумма ущерба по делу о крупном вымогательстве у бизнесмена, фигурантами которого являются Гусов и Шварев, составила 12 млн рублей. По данным московского главка МВД, в начале февраля в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, который сообщил, что злоумышленники вымогают у него деньги. В случае отказа от выплаты они угрожали разместить в медиапространстве вымышленную информацию, порочащую его деловую репутацию.
«Оперативники установили, что противоправные действия совершались соучастниками на протяжении нескольких лет. За это время потерпевший лишился около 12 млн рублей. Предварительно установлено, что одну часть этой суммы получил руководитель PR-агентства, а другая перечислена организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов за рубежом», — сказали в пресс-службе. Гусов проходит по одному делу со Шваревым, который уехал из РФ и объявлен в розыск.
Следователем возбуждено уголовное дело (ч. 3, ст. 163 УК РФ). По месту проживания Гусова были проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение, отметили в пресс-службе московской полиции. «В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения», — добавили в главке.
Тверской суд Москвы в ноябре 2019 года заочно арестовал Шварева по делу о вымогательстве у предпринимателя Кенеса Ракишева $50 тыс. и клевете на предпринимателя Алишера Усманова. При этом в пресс-службе столичного ГУ МВД в пятницу сообщили ТАСС, что потерпевшим по делу является российский бизнесмен и меценат, однако его имя и фамилию не уточнили.
Как сообщили ранее ТАСС в правоохранительных органах, в ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудники правоохранительных органов установили причастность Гусова к совершению преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Следствие просит избрать подозреваемому арест сроком на два месяца, уголовное дело находится в производстве ГСУ ГУ МВД РФ по Москве.
Гусов — медиаменеджер из Москвы. В 2020 году он написал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении главного редактора и владельца Telegram-канала Baza Никиты Могутина и гендиректора компании «4 кота» Анатолия Сулейманова по статье о клевете. Причиной обращения стала опубликованная данным каналом информация о том, что у Гусова прошли обыски и он является владельцем Telegram-канала «Футляр от виолончели».