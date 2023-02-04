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02:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Спецоперация на Украине

«ВСУ обстреляли Борисовский район. Снаряды попали на территорию промышленного завода», — написал Гладков. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет, так как людей успели вывести на безопасное расстояние.

На данный момент все аварийные службы выехали на место, сформирован оперативный штаб, добавил губернатор.

1 февраля ВСУ обстреляли село Новостроевка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Пострадавших в результате обстрела нет. Незначительные повреждения получили три частных домовладения. Кроме того, несколько снарядов упали на территорию местного фермерского хозяйства, повредив спецтехнику и постройки.

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