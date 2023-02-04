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05:38 (мск), источник: Газета.Ру

Илона Маска оправдали в суде по иску инвесторов компании Tesla

Американский предприниматель Илон Маск сообщил в своем Twitter-аккаунте, что присяжные оправдали его после коллективной жалобы инвесторов Tesla на публичные высказывания миллиардера.

Источник: Reuters

«Слава Богу, мудрость людская возобладала! Я глубоко признателен жюри за единогласное постановление о невиновности», — написал Маск.

В середине января стало известно, что Илона Маска вызвали в суд по иску инвесторов Tesla. Поводом для него стала публикация предпринимателя в Twitter от августа 2018 года. Тогда он заявил, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене $420 за акцию. Заявление не претворилось в жизнь, но привело к резким колебаниям стоимости акций фирмы.

На слушаниях 23 января Маск объяснил, что купить Tesla в устной форме пообещал суверенный фонд Саудовской Аравии, и предприниматель был полностью уверен, что покупатель внесет предложенную цену, но затем Эр-Рияд отказался от сделки.

Павел Зубов

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