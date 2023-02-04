В Арктике зафиксировали самую затяжную грозу за всю историю Длительность природного явления составила 55 минут
Фоторепортажи
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
09:36 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Минеральное и Яковлевку в ДНР, выпустив 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 08.35 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 08.40 — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США предложили устроить России 'большой взрыв'
Украина напугала Европу своими планами вступить в ЕС через два года
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта