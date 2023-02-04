Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

«После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 08.35 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 08.40 — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.