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15:08 (мск), источник: Lenta.Ru

В ДНР уничтожили три американские радиолокационные станции

В ходе наступательных действий на донецком направлении в ходе спецоперации были уничтожены три американские радиолокационные станции.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Марково, Тихоновка и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР), уточнил он, войска уничтожили радиолокационные станции производства США AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

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