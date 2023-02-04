15:08 (мск), источник: Lenta.Ru
В ДНР уничтожили три американские радиолокационные станции
В ходе наступательных действий на донецком направлении в ходе спецоперации были уничтожены три американские радиолокационные станции.
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Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районах населенных пунктов Марково, Тихоновка и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР), уточнил он, войска уничтожили радиолокационные станции производства США AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.