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05:41 (мск), источник: РБК

В Чили из-за лесных пожаров погибли 22 человека

В Чили из-за аномальной жары и засухи возникли подземные пожары.

Минимум 22 человека погибли из-за лесных пожаров в центральных и южных районах Чили, сообщила министр внутренних дел страны Каролина Тоа, передает RTVE.

Больше всего погибших в регионе Био-Био (16 человек), пятеро — в Араукании, один — в Ньюбле, уточнила министр. По ее словам, количество погибших «меняется каждую минуту», поскольку ситуация «очень сложная».

Пострадали 554 человека. 16 из них находятся в критическом состоянии.

По данным МВД Чили, в результате пожаров сгорело более 45 тыс. гектаров. Активным остается 251 очаг возгорания. «За неделю сгорело больше, чем обычно за год», — сказала Тоа.

В регионах Био-Био, Ньюбле и Арауканиа объявлено чрезвычайное положение. Власти попросили помощь в борьбе с пожарами у Мексики, Аргентины, Бразилии, Уругвая и Испании. Президент Чили Габриэль Борич поблагодарил своего аргентинского коллегу Альберто Фернандеса за отправку техники и людей.

Подземные и лесные пожары возникли в Чили на фоне засухи, которая длится уже более 13 лет, и аномальной жары. В южных районах страны температура достигала 40 градусов. Метеорологическое управление сообщило, что жара сохранится до 8 февраля в семи из 16 регионов Чили.

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