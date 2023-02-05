В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

«Поступает информация об очередных жертвах обстрела города Донецка. Сегодня <…> в Петровском районе во дворе собственного дома по улице Красногоровская погибла мирная жительница 1962 года рождения», — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Ранее в воскресенье мэр города сообщал об прямом попадании в одну из квартир многоквартирного жилого дома по улице Красногоровская в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.