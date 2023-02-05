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13:16 (мск), источник: © РИА Новости

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости. Женщина погибла во дворе собственного дома в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Поступает информация об очередных жертвах обстрела города Донецка. Сегодня <…> в Петровском районе во дворе собственного дома по улице Красногоровская погибла мирная жительница 1962 года рождения», — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье мэр города сообщал об прямом попадании в одну из квартир многоквартирного жилого дома по улице Красногоровская в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

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