МО РФ: российские ПВО сбили 11 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS ВСУ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 11 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка Донецкой Народной Республики и Алёшки Херсонской области. Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня “Ураган” и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области», — заявил Конашенков.