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15:10 (мск), источник: ТАСС

МО РФ: российские ПВО сбили 11 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS ВСУ

По данным официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, российские военные также сбили два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Егоровка ДНР и Алёшки Херсонской области.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 11 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка Донецкой Народной Республики и Алёшки Херсонской области. Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня “Ураган” и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области», — заявил Конашенков.

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