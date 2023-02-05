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Спецоперация на Украине
21:43 (мск), источник: ТАСС

На Украине заявили, что Израиль обещал передать технологии оповещения о ракетах и дронах

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Израиль обещал Украине предоставить технологии оповещения об атаках ракет и беспилотных летательных аппаратов, сроки поставок не определены. С таким утверждением выступил в воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников.

Источник: AP 2022

«Это правда. Они (Израиль — прим. ТАСС) нам это обещали», — сказал Резникова, отвечая на вопрос журналиста, когда Украина сможет получить израильские технологии оповещения о ракетных ударах, передает агентство Укринформ. При этом министр обороны Украины затруднился ответить о сроках передачи подобных технологий.

Ранее Украина обращалась к Израилю с просьбами предоставить вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО). Предыдущие власти еврейского государства отклонили эти запросы, подчеркнув, что их страна поддерживает Украину и оказывает ей гуманитарную помощь. Однако занявший недавно должность премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил накануне французскому телеканалу LCI, что изучит возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов.

Что касается предоставления Киеву системы ПВО «Железный купол», то Нетаньяху отметил, что размышляет по этому вопросу, но отказался дать какие-либо обещания, так как новый кабинет не сформирован, а внешнеполитический курс еще предстоит сформулировать.

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