На Украине заявили, что Израиль обещал передать технологии оповещения о ракетах и дронах

«Это правда. Они (Израиль — прим. ТАСС) нам это обещали», — сказал Резникова, отвечая на вопрос журналиста, когда Украина сможет получить израильские технологии оповещения о ракетных ударах, передает агентство Укринформ. При этом министр обороны Украины затруднился ответить о сроках передачи подобных технологий.
Ранее Украина обращалась к Израилю с просьбами предоставить вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО). Предыдущие власти еврейского государства отклонили эти запросы, подчеркнув, что их страна поддерживает Украину и оказывает ей гуманитарную помощь. Однако занявший недавно должность премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил накануне французскому телеканалу LCI, что изучит возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов.
Что касается предоставления Киеву системы ПВО «Железный купол», то Нетаньяху отметил, что размышляет по этому вопросу, но отказался дать какие-либо обещания, так как новый кабинет не сформирован, а внешнеполитический курс еще предстоит сформулировать.