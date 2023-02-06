Директор патронного завода оказался недостаточно дипломированным

Подольский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело Ивана Дорогих, обвиняемого СКР в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 (использование поддельного документа, до года заключения) УК РФ.
По версии следствия, трудоустраиваясь в КСПЗ, господин Дорогих представил поддельный диплом Московской государственной академии приборостроения и информатики (сейчас — ФГБОУ «МИРЭ — Российский технологический университет»), свидетельствующий о получении им в 2004 году высшего образования.
В 2018 году использование поддельного документа позволило господину Дорогих ввести акционеров завода в заблуждение при назначении на соответствующую должность и получить доступ к управлению крупным оборонно-промышленным предприятием.
Требование о наличии высшего образования для лиц, претендующих на должность генерального директора, в данном случае являлось обязательным. Помимо этого, говорится в уголовном деле, господину Дорогих удалось получить обязательный допуск ФСБ России к сведениям, составляющим государственную тайну. На сайте депутатов городского округа Подольск он также указан как человек, имеющий диплом.
При этом депутат может оказаться под судом еще не раз — его проверяют на причастность к совершению более тяжких преступлений. Среди них — вывод средств оборонного предприятия через аффилированные компании, сдача помещений КСПЗ в долгосрочную аренду по заниженным ценам, а также продажа автомобилей предприятия, в том числе Land Cruiser 200, Lexus и Volkswagen, по ценам в несколько раз ниже рыночных.
Интересно, что в 2020 году, когда господин Дорогих управлял предприятием, сотрудники межмуниципального управления МВД по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах Московской области «Власиха» обнаружили на территории патронного завода цех по производству контрафактной алкогольной продукции. Было возбуждено уголовное дело, но тогда руководству КСПЗ каким-то образом удалось избежать уголовного преследования.
Между тем в январе 2023 года следственными органами той же спецполиции было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора КСПЗ Александра Бобкова, обвиняемого в мошенническом хищении (ст. 159 УК РФ) металла с предприятия.
Представители КСПЗ отмечают, что господа Дорогих и Бобков являлись членами команды Виталия Полетаева, занимающего до марта 2022 года должность председателя совета директоров завода. По иску кредитной организации господин Полетаев был признан банкротом с долгом в 650 млн руб. Причем часть претензий, на 200 млн руб., его финансовый управляющий предъявил КСПЗ. Основанием стал заем на 50 млн руб., который завод еще в 2014 году получил от господина Полетаева, предоставив со стороны третьих лиц в залог коллекцию ретроавтомобилей, оцениваемую, по разным данным, почти в €5 млн.
В мае 2022 года акционеры сменили команду управленцев, обратившись в правоохранительные органы с заявлениями о целом ряде преступлений, которые менеджеры могли совершить.
По словам нового генерального директора КСПЗ Игоря Рудыки, бывшего бойца «Альфы» ФСБ и сотрудника ФСО, действия прежнего руководства привели и к тому, что предприятие из-за отсутствия оборудования, материалов и персонала оказалось не готово к выполнению мобилизационного задания. Сейчас, отметил он, привлечены новые специалисты и оборудование, а предприятие помимо своей основной патронной продукции запускает производство беспилотников.
Отметим, что КСПЗ был образован еще в 1936 году как Новоподольский патронный завод № 188, который представлял собой полностью замкнутый цикл производства от проектирования и выпуска оборудования для изготовления боеприпасов до производства самих патронов. Сейчас специализируется на выпуске боеприпасов практически для стрелкового оружия и его ремонте.
Дорогих на звонки и запрос «Ъ» не ответил.