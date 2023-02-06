Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ РФ

«Подводный крейсер “Дмитрий Донской” выведен из боевого состава ВМФ России. Ожидать утилизации он будет на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими субмаринами этого проекта», — сказал он.
Мальцев отметил, что название «Дмитрий Донской» не будет вычеркнуто из списка кораблей ВМФ. «Новый стратег “Дмитрий Донской” проекта “Борей-А” строится на заводе “Севмаш”, — напомнил он.
Ранее Мальцев заявлял ТАСС, что сроки утилизации АПЛ проекта 941 еще не определили.
В сентябре 2022 года подлодка успешно решала задачи по обеспечению испытаний многоцелевой АПЛ «Красноярск» и атомного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов».
«Дмитрий Донской» был спущен на воду 29 сентября 1980 года, вошел в состав флота 29 декабря 1981 года. Первоначально основным оружием подлодки являлись межконтинентальные баллистические ракеты комплекса Д-19. В 2002 году корабль прошел модернизацию по проекту 941УМ, после чего был задействован в испытаниях ракетного комплекса «Булава». Летом 2017 года крейсер совершил межфлотский переход на Балтику, где принял участие в Главном военно-морском параде.
Этот атомоход — гордость корабелов северодвинской судоверфи «Севмаш» (в составе Объединенной судостроительной корпорации). Он разработан в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин». Всего для ВМФ было построено шесть единиц проекта 941. Все корабли базировались на Северном флоте в Западной Лице (губа Нерпичья). К настоящему времени три из них утилизированы при финансировании США. Две — «Архангельск» и «Северсталь» — выведены из состава флота и ожидают утилизации.
Одно время «Дмитрий Донской» был самым большим по размерениям (172 м в длину и 23 м в ширину) подводным атомоходом в мире. Сейчас таким считается АПЛ спецназначения «Белгород».