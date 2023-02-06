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04:16 (мск), источник: ТАСС

Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ РФ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Дмитрий Донской» выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом ТАСС сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.

Источник: РИА "Новости"

«Подводный крейсер “Дмитрий Донской” выведен из боевого состава ВМФ России. Ожидать утилизации он будет на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими субмаринами этого проекта», — сказал он.

Мальцев отметил, что название «Дмитрий Донской» не будет вычеркнуто из списка кораблей ВМФ. «Новый стратег “Дмитрий Донской” проекта “Борей-А” строится на заводе “Севмаш”, — напомнил он.

Ранее Мальцев заявлял ТАСС, что сроки утилизации АПЛ проекта 941 еще не определили.

В сентябре 2022 года подлодка успешно решала задачи по обеспечению испытаний многоцелевой АПЛ «Красноярск» и атомного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов».

О корабле

«Дмитрий Донской» был спущен на воду 29 сентября 1980 года, вошел в состав флота 29 декабря 1981 года. Первоначально основным оружием подлодки являлись межконтинентальные баллистические ракеты комплекса Д-19. В 2002 году корабль прошел модернизацию по проекту 941УМ, после чего был задействован в испытаниях ракетного комплекса «Булава». Летом 2017 года крейсер совершил межфлотский переход на Балтику, где принял участие в Главном военно-морском параде.

Этот атомоход — гордость корабелов северодвинской судоверфи «Севмаш» (в составе Объединенной судостроительной корпорации). Он разработан в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин». Всего для ВМФ было построено шесть единиц проекта 941. Все корабли базировались на Северном флоте в Западной Лице (губа Нерпичья). К настоящему времени три из них утилизированы при финансировании США. Две — «Архангельск» и «Северсталь» — выведены из состава флота и ожидают утилизации.

Одно время «Дмитрий Донской» был самым большим по размерениям (172 м в длину и 23 м в ширину) подводным атомоходом в мире. Сейчас таким считается АПЛ спецназначения «Белгород».

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