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04:17 (мск), источник: Известия

Вулкан Чикурачки на Курилах выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км

Вулканологи Сахалина зафиксировали выброс пепла из вулкана Чикурачки на высоту до 4,5 км. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Источник: РИА "Новости"

«Взрывы выбрасывают пепел на высоту 4−4,5 км, а столбы пепла простираются на 90 км к северу и северо-востоку от вулкана», ― отметили в KVERT.

Вулкан Чикурачки расположен на острове Парамушир в северной группе Курильских островов.

Ученые предупредили, что вулканическая активность Чикурачки может продолжиться, а выбросы пепла могут подниматься на высоту до 6 км. В связи с этим вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, поскольку высока опасность для полетов авиации на малых высотах.

Ранее, 1 февраля, был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6,5 км на вулкане Шивелуч на Камчатке.

Отмечалось, что при этом высота самой горы составляет 3283 м. Несмотря на выброс, информации о выпадении пепельных масс на населенные пункты не поступало. В региональном МЧС заверили, что никаких поселков на пути распространения шлейфа пепла нет.

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