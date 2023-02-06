Вулкан Чикурачки на Курилах выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км

«Взрывы выбрасывают пепел на высоту 4−4,5 км, а столбы пепла простираются на 90 км к северу и северо-востоку от вулкана», ― отметили в KVERT.
Вулкан Чикурачки расположен на острове Парамушир в северной группе Курильских островов.
Ученые предупредили, что вулканическая активность Чикурачки может продолжиться, а выбросы пепла могут подниматься на высоту до 6 км. В связи с этим вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, поскольку высока опасность для полетов авиации на малых высотах.
Ранее, 1 февраля, был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6,5 км на вулкане Шивелуч на Камчатке.
Отмечалось, что при этом высота самой горы составляет 3283 м. Несмотря на выброс, информации о выпадении пепельных масс на населенные пункты не поступало. В региональном МЧС заверили, что никаких поселков на пути распространения шлейфа пепла нет.