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13:27 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские военные дезертируют из-за наступления российских сил у Кременной

ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Бойцы ВСУ дезертируют с позиций в районе Кременной, где сейчас ведут наступление российские войска, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«В районе населенного пункта Кременная отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. В ходе активных освободительных действий наши военнослужащие отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах вооруженных формирований Украины», — сказал он.

По словам Марочко, некоторые военнослужащие оставляют позиции, не пытаясь оказывать сопротивления. А националистические подразделения, которые Киев перебросил в этот район для сдерживания собственных войск, не справляются с поставленной задачей.

В последние месяцы в районе Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает эти города и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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